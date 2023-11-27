Текущие уровни являются пределом возможности укрепления рубля - банк "Санкт-Петербург"

Текущие уровни являются пределом возможности укрепления рубля, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Укрепление рубля на прошедшей неделе замедлилось, и национальная валюта не смогла пройти ниже 87,6 руб./$1, - отмечают аналитики. - Текущие уровни представляются нам пределом возможности укрепления рубля, поскольку установившиеся низкие цены на нефть и окончание налогового периода перестанут оказывать поддержку валютному курсу. Поскольку временная разница между ценами на нефть и продажей соответствующих объёмов валютной выручки не превышает нескольких месяцев, то наблюдаемое в последнее время ралли рубля может являться следствием ценовых максимумов середины-конца сентября. Вероятно, что уже в скором времени курс рубля вновь начнёт снижение по отношению к основным иностранным валютам".

Мировые цены на нефть на прошедшей неделе снижались до $78/барр. марки Brent, что на 20% ниже сентябрьских максимумов, констатируют в банке. Сырьевые рынки демонстрировали высокую волатильность на фоне неопределённости вокруг встречи ОПЕК+, которая была перенесена с 26 на 30 ноября. Ожидается, что члены ОПЕК+ объявят о комплексных мерах по сокращению добычи в 2024 году, что, по мнению аналитиков, позволит остановить снижение котировок и стабилизировать цены возле $80/барр.

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