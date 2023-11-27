БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), МТС-Банк03, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Длинные ОФЗ сейчас могут быть интересны для инвестора, который ищет возможность зафиксировать привлекательную ставку на длительный срок, при этом имея опцию повышенной доходности в ближайшие несколько лет в случае снижения ставок, - указывает эксперт. - Интересным может быть выпуск 26244.Однако при умеренном инвестиционном горизонте эти инструменты пока выглядят рискованными. ОФЗ-ПК дают текущую доходность на уровне 15%, корпоративные флоатеры позволяют получать 16-17%. Корпоративные бонды с фиксированным купоном при умеренном риске также позволяют получать 15-17% с горизонтом 2-3 года. На указанном горизонте длинные ОФЗ вполне могут проиграть по доходности перечисленным инструментам, если ключевая ставка будет высокой дольше, чем сейчас того ожидает рынок".

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