"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $168

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $168 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,41%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

23 ноября министерство финансов штата Нью-Джерси начало процесс внесения в "черный список" банка JPMorgan Chase и ряда других компаний за их связь с Россией. Пока эта ситуация не отразилась на котировках бумаг, отмечают аналитики, и акции банка продолжают торговаться в восходящем тренде.

"С технической точки зрения среднесрочная коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления $150. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co. - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.