"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Татнефти", отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Российские нефтяники в 2023 году обновляют рекорды бурения, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ и добровольные ограничения, - пишет аналитик Рональд Смит. - В РФ с января по октябрь введено 7250 скважин, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Скорее всего, это значит, что в ближайшие годы компании готовы восстановить прежние объемы добычи. Мы по-прежнему считаем что мощности РФ по добыче нефти превышают текущие уровни на 1-1,5 млн баррелей в сутки, и что мировой баланс спроса и предложения позволит российским компаниям полностью их загрузить в ближайшие три года. Рекомендуем покупать бумаги "Лукойла", "Роснефти" и "Татнефти". У двух последних компаний видим хорошие перспективы роста, которые не ограничиваются восстановлением добычи к уровням до сделки ОПЕК+".

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