Повышение ставки ЦБР до 16% является базовым сценарием на декабрь 2023г - Альфа-банк

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 16% является базовым сценарием на заседании 15 декабря 2023 года, полагают аналитики Альфа-банка.

"Учитывая высокое инфляционное давление и рост инфляционных ожиданий, более быстрое смягчение бюджетной политики и низкую чувствительность кредитования к росту ставки, мы считаем, что сохранение ключевой ставки на уровне 15% выглядит маловероятным сценарием, - пишут эксперты банка. - Экономический контекст диктует выбор между 16% и 17%. С другой стороны, когда председатель ЦБ РФ в недавнем прошлом выступала в Думе с докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, ее выступление никак не прояснило дальнейшие действия ЦБ РФ, что, судя по всему, указывает на то, что ЦБ РФ будет принимать решение непосредственно перед заседанием с учетом поступающих данных. Нам представляется, что с учетом необходимости взять инфляцию под контроль, с одной стороны, и масштабности инфляционных рисков, с другой стороны, ставку на уровне 16% следует считать базовым сценарием на заседании 15 декабря".

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