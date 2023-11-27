Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Магнита на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать", сообщается в обзоре.

"СД "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды на общую сумму 42 млрд руб. или 412,13 руб. на акцию, что по текущим биржевым котировкам соответствует дивидендной доходности в 6,6%, - отмечает аналитик Константин Белов. - Дивидендная рекомендация, в целом совпавшая с нашим прогнозом, свидетельствует о хороших показателях баланса и сильных финансовых результатах ретейлера. Мы предполагаем, что, после того как в результате выкупа собственных акций доля "казначейских" бумаг достигла ~30%, компания на предстоящем ГОСА сможет сформировать новый состав совета директоров и далее разрешить все вопросы в сфере корпоративного управления".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.