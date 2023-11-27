Возможно ослабление рубля до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - налоговый период перестанет оказывать поддержку национальной валюте на текущей неделе, начинается декабрь - сезонно слабый период для рубля, который в настоящее время накладывается на сильный бюджетный импульс и госрасходы, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

Что касается ключевых поддержек по паре доллар/рубль, то они расположены около нижней границы годового растущего тренда на 85-86 руб./$1, считает аналитик.

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