"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с целевой ценой 820 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 102% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания объявила в четверг о планах обмена акций, заблокированных в НРД в результате санкций, на новые, выпущенные на бирже МФЦА (Международный финансовый центр "Астана", Казахстан). Акции необоснованно отреагировали 27%-м падением. Реакция бумаг была обусловлена риском невозможности получения дивидендов в российском периметре, а также неопределенности по продаже российских активов. Полагаем, что обмен акций не ухудшает фундаментальную оценку активов и акций компании. Сохраняем рекомендацию "покупать" и участвовать в обмене; текущий P/E компании 3х, кратно ниже против исторического среднего в 10х", - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

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