Рынок акций РФ утром умеренно просел на внешнем негативе, упали бумаги "СПБ биржи" и вырос Polymetal

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $80 за баррель) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам. Упали бумаги "СПБ биржи" на информации об иске о банкротстве биржи, выросли в рамках коррекции бумаги Polymetal после обвала в предыдущие дни на новостях об обмене акций.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3216,66 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1142,04 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 88,74 рубля (+0,14 рубля), максимум сессии - 89,24 руб./$1.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Акции "СПБ биржи" упали до 88,9 рубля (-10,5%), на пике падения бумаги достигали 63,8 рубля (-35%).

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже" (SPB: SPBE), датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

Пресс-служба "СПБ биржа" заявила в понедельник, что биржа не подавала документы на банкротство, обладает устойчивым финансовым состоянием.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), Polymetal (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Магнита" (+0,4%, до 6285 рублей), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей, закрытие реестра акционеров - 11 января 2024 года.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", прогноз по движению индекса МосБиржи в боковике в рамках 3000-3300 пунктов в краткосрочном периоде сохраняется. При этом в нисходящем канале индекс стремится к нижней границе коридора.

В понедельник не ожидается серьезных решений или событий по компаниям или в макроэкономике, соответственно, динамика рынка будет полностью зависеть от колебаний рубля и цен на нефть. В большинстве случаев индекс завершает понедельник ростом из-за повышенного спроса на бумаги среди инвесторов, продавших свои активы в пятницу для сокращения рисков непредвиденных событий, которые могут произойти в выходные. В США в понедельник ожидается выход статистики по строительному сектору, которая не должна оказать серьезного влияния на весь рынок, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть Brent ниже $80 за баррель на вселяет оптимизма. Выходные прошли спокойно, эскалации конфликта вокруг Израиля не наблюдается, что стало причиной небольшого снижения котировок.

Рынок ждет намеченного на четверг заседания ОПЕК+. Базовым сценарием является пролонгация Россией и Саудовской Аравией добровольных сокращений на первый квартал следующего года, но нельзя исключить и того, что весь альянс примет решение о снижении уровня добычи. Если всего этого не произойдет, котировки Brent рискуют обвалиться в район сильной поддержки $72 за баррель, считает эксперт.

Российский рынок акций пока стойко переживает снижение нефтяных цен. Три недели подряд происходит консолидация индекса МосБиржи около отметки 3200 пунктов. Обычно после столь длительного боковика следует сильное движение, и вполне может быть, что динамика нефти задаст ему вектор. Из-за слабости нефти чуть лучше рынка выглядят бумаги эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Эта тенденция обещает сохраниться в ближайшие дни.

Золото закрепляется выше $2000 за тройскую унцию на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют. В этой связи спекулятивно интересны акции золотодобытчиков - ПАО "Полюс", "Селигдара" (MOEX: SELG) и начавшие торговаться на прошлой неделе акции "Южуралзолота" (MOEX: UGLD). Также отскочили вверх бумаги Polymetal, обвалившиеся ранее на информации об обмене акций, сулящем переток ликвидности этой бумаги в Казахстан, где она стоит значительно дешевле, чем на Мосбирже. В предыдущие два торговых дня Polymetal потерял почти треть капитализации, поэтому отскок просто необходим.

Акции Сбербанка находятся в краткосрочном восходящем тренде, и вполне могут оправдать ожидания рынка, достигнув в этом году отметки 300 руб. Рубль показывает признаки остановки восходящего тренда, но на пике налогового периода пара доллар-рубль может коснуться уровня поддержки 85 руб./$1, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, негативный внешний фон будет оказывать давление на российские акции. Нефть упала на фоне слабого прогноза роста спроса в 2024 году и разногласий в ОПЕК+ по вопросу квот на добычу. Отечественный рынок может показать снижение в начале торгов, реагируя на дешевеющую нефть. С другой стороны, рубль начинает новую неделю с ослабления, что будет оказывать поддержку бумагам экспортеров, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Снижение цен на нефть и попытки пары доллар-рубль подрасти играют против российского рынка, однако сохраняющийся спрос на акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка может полностью это нивелировать, из-за чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней.

Драйвером для бумаг "ЛУКОЙЛа" выступает приближающаяся дивидендная отсечка. День инвестора, который пройдет 6 декабря, способствует росту акций Сбербанка, которые находятся на годовых максимумах. Во время вечерней торговой сессии в пятницу стали известны результаты заседания совета директоров "Магнита" - менеджмент рекомендовал выплатить 412,13 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам 2022 года. Сам факт возвращения компании к дивидендным выплатам выступает позитивным сигналом. Вполне вероятно, что по результатам 2023 года дивиденды могут оказаться еще выше, а сами бумаги могут вернуться в первый котировальный список в будущем. Акции Polymetal остаются под давлением из-за желания компании произвести обмен бумаг. В предыдущие два дня акции подешевели на 30%, достигнув минимальных отметок с января, отмечает Головинов.

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,3%, однако выросли по итогам четвертой недели подряд. По итогам недели Dow и S&P 500 прибавили 1,3%, Nasdaq Composite - 0,9%. Прирост по итогам четырех недель для S&P 500 стал рекордным с прошлого ноября.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE просели на 0,1-0,3%, CAC40 подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,91 за баррель (-0,8% и -1% в пятницу), январская цена WTI - $74,82 за баррель (-1% и -2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-10,1% и -11,4% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-8,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-7,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-5,8%).

Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,3% и -4,6% "префы") (входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года упала на треть и составила 16,8 млрд рублей (против 25,1 млрд рублей годом ранее), говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Скорректированная EBITDA холдинга "Селигдар" (-2,1%) по итогам 9 месяцев 2023 года составила 14,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.

При этом по итогам 9 месяцев компания получила чистый убыток по МСФО почти 9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Это было связано, прежде всего, с неденежным убытком от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств в золоте в условиях роста цены золота в долларах и девальвации рубля, поясняет "Селигдар". Скорректированная чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-0,8% и +1,9% "префы") в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей. Дебиторская задолженность компании сократилась с 9,1 млрд рублей на начало года до 7,3 млрд рублей на 30 сентября, кредиторская - с 15,7 млрд рублей до 13,5 млрд рублей.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-0,4%) в III квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 437,1 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в III квартале 2022 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Выросли бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,6% и +3,8% "префы"), Henderson (SPB: HNFG) (+2,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,33 млрд рублей (из них 3,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,5 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 958,67 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").