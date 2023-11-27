"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова и Елизаветы Лебедевой.

"Чистая прибыль банка в 3К23 снизилась на 38% кв/кв (до 8,5 млрд руб.), а рентабельность капитала сократилась до 20% с рекордных уровней (34% во 2К23), но осталась выше обновленного таргета в размере 18%. Всего за 9М23 эмитент заработал 36,9 млрд руб. чистой прибыли, что соответствует рентабельности капитала 31%. Чистый процентный доход вырос на 16% кв/кв на фоне повышения ставок, чистый комиссионный доход увеличился незначительно кв/кв (+3%). Операционные расходы возобновили рост (+6% кв/кв), что привело к росту коэффициента расходы/доходы. Ожидаем сохранение данного показателя на уровне около 40%, что соответствует историческим значениям, - отмечают эксперты. - Банк продолжил восстанавливать резервы в 3К23, что поддержало чистую прибыль. При этом качество активов улучшилось: доля проблемной задолженности снизилась на 110 б.п. за квартал (до 5,7%). Мы ожидаем, что эмитент может вернуться к досозданию резервов в последующие кварталы на фоне сохранения более высоких ставок и ужесточения регулирования ЦБ РФ".

"Набсовет банка утвердил "Стратегию развития на 2024-2026 гг.", повысив стратегическую цель по рентабельности капитала до "более 18%", а также рост кредитного портфеля до 900 млрд на конец 2026 года (рост на 44% к текущим уровням). Обновленные таргеты в целом совпадают с нашими прогнозами. Эмитент планирует сохранить выплату дивидендов с коэффициентом не менее 20% чистой прибыли по МСФО, - указывают аналитики телеграм-канала. - По нашей оценке, финальный дивиденд за 2023 год может составить 20 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности 8%. Акции торгуются по мультипликаторам 3,1х Р/Е 2024 и 0,56х P/B 2024 с дисконтом к акциям Сбербанка 18-30%. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги банка, учитывая наши ожидания по нормализации резервирования".

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