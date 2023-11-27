Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87-89 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 87-89 руб./$1, по паре евро/рубль - 95,5-97,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль продолжает сохранять набранный за последние дни потенциал, балансируя вокруг уровней 88 руб./$1. При этом заметных драйверов для его дальнейшего активного движения вверх на данный момент не наблюдается. В пользу российской валюты продолжают выступать активизация подготовки экспортеров к предстоящему налоговому периоду, а также общая ситуация в стране с налаживанием новых логистических цепочек, постепенное снижение спроса на импорт на фоне высокой ставки. Против рубля - все еще сохраняющиеся геополитические риски. Тем временем нефтяные котировки немного опустились вниз, поэтому ждать от них поддержки для национальной валюты в ближайшее время также не приходится", - отмечет эксперт.

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