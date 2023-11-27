ПСБ повысил прогнозную цену акций Магнита до 7461 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" с 6800 рублей до 7461 рубля за штуку, сообщается в материале управляющего эксперта Екатерины Крыловой.

"Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 42 млрд рублей. Речь идет о дивидендах за 2022 год, хотя по сути это накопленные средства от "дочки" "Магнита" "Тандер" за 4К21, которые просто не успели выплатить. Поскольку в 2022 и 2023 годах от "дочек" дивиденды не приходили, на выплату и ушла почти вся нераспределенная прибыль "головной" организации, как мы и ожидали, хотя были определенные сомнения на этот счет. Утверждаться дивиденды будут на ГОСА 28 декабря, а реестр для получения дивидендов с учетом Т+1 закроется 10 января", - указывает Крылова.

"Мы считаем, что раз "Магнит" пошел по пути возвращения корпоративной прозрачности (проведение СД, созыв ГОСА), плюс возвращается к дивидендным выплатам (полагаем, что они будут одобрены, учитывая потребность в обслуживании долга; также есть вероятность и выплат дивидендов за 9М23 и финальных за 2023 год с доходностью, по нашим оценкам, 9-10%), то акции могут снова вернуться в первый котировальный список на Московской бирже, - пишет эксперт в обзоре. - Кроме того, успешно проводимый обратный выкуп акций настраивает нас на ожидания того, что эти бумаги будут погашены. Соответственно, увеличатся прибыль на одну акцию и потенциальные дивиденды. Также нельзя исключать и варианты проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с X5 Retail Group, или же продажи стратегическому инвестору. Все это дает нам основания поднять "таргет" по "Магниту" с 6800 рублей до 7461 рубля".

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