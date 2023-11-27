Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 в начале недели - SberCIB

Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и консолидация котировок нефти в диапазоне $79-80 за баррель Brent в начале текущей недели, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль отступал до уровня выше 89 руб./$1 в пятницу в связи с повышением спроса на иностранную валюту перед выходными, но по итогам дня сумел отыграть почти все потери и восстановиться до 88,6 руб./$1, - напоминают эксперты. - В понедельник утром в условиях низкой ликвидности на рынке рубль вновь подешевел до 89 руб./$1. Однако перед уплатой налогов завтра экспортеры могут нарастить продажи валюты и тогда рубль укрепится до 88,5 руб./$1".

Баррель Brent в понедельник утром торгуется чуть ниже $80. На взгляд аналитиков SberCIB, в течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По их прогнозам, в понедельник цена Brent останется под давлением и будет держаться в диапазоне $79-80 за баррель.

"Доходности российских гособлигаций в пятницу выросли в среднем на 5 б. п. вдоль всей кривой, - констатируют эксперты. - Сегодня-завтра доходности могут повыситься еще на несколько базисных пунктов в преддверии очередных аукционов. В целом рынок по-прежнему недооценивает риски продолжительного сохранения ключевой ставки ЦБ на высоком уровне".

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