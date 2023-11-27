Возможно возобновление укрепления рубля в начале текущей недели - ПСБ

Возможно возобновление укрепления рубля в начале текущей недели, на вероятной активизации предложения валюты со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами можно ждать откат курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 85-90 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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