"Префы" Татнефти могут подорожать до 650 руб. в ближайшее время - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки привилегированных акций "Татнефти" могут вырасти до 650 руб. за бумагу в ближайшее время, полагают в "КИТ Финанс Брокер".

"Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2023 года в размере 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию в дополнение к 27,54 руб. уже объявленных и уплаченных по итогам I полугодия 2023 года. Текущая дивидендная доходность по акциям составляет 5,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 января 2024 года. На фоне отскока цен на нефть и рекомендации дивидендов, привилегированные акции "Татнефти" могут дойти в ближайшее время до 650 руб.", - пишут аналитики инвесткомпании.

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