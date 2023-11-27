Главные события недели - SberCIB

Финансовые результаты на текущей неделе представят "РусГидро", "Аэрофлот" и "Юнипро", отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

27 ноября:

- Продажи нового жилья в США в октябре;

- Объем прибыли в промышленности Китая в октябре;

- Финансовые результаты "Акрона" за 3К23.

28 ноября:

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board на ноябрь;

- Индекс потребительского климата в Германии Gfk на декабрь;

- Индекс цен на жилье в США в сентябре;

- Финансовые результаты "РусГидро" за 3К23.

29 ноября:

- ИПЦ в Германии в ноябре;

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Промышленное производство в России в октябре;

- Инфляционные ожидания в еврозоне в ноябре;

- Финансовые результаты "Аэрофлота" за 3К23.

30 ноября:

- ИПЦ в еврозоне в ноябре;

- Индексы PMI в Китае в ноябре;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за октябрь;

- Безработица в Германии в ноябре и в еврозоне в октябре;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США в октябре;

- Финансовые результаты "Юнипро" за 9М23.

1 декабря:

- Индексы PMI в производственном секторе в США, Китае и России в ноябре;

- Финансовые результаты "Юнипро" за 3К23.

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