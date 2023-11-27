Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3180-3240п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Снижение цен на нефть и попытки пары доллар/рубль подрасти играют против российского фондового рынка, однако сохраняющийся спрос на акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка может полностью это нивелировать из-за чего индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

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