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27 ноября 2023 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с умеренными и слабонаправленными изменениями сессию в пятницу, однако выросли по итогам четвертой недели подряд. Объем торгов на рынке акций в пятницу был существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения. Кроме того, не было важных статданных или отчетностей крупных компаний.

Внимание рынка было направлено на крупных ритейлеров, включая Amazon, Walmart и Target. В конце недели в мире прошла "черная пятница", один из самых загруженных дней для торговли благодаря масштабным скидкам. Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,53%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК потерял 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $80,01 за баррель, что на 0,71% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на 1%, до $80,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,75%, до $74,97 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 2%, до $75,54 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства. Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 ноября выросла в 4,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 29,824 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,358 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,03% и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 865,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,55%), "РЖД-001P-16R" (+0,54%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-1,28%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,86%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P объемом 15 млрд рублей на уровне 12,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки составлял не выше 13% годовых, а объем размещения - до 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы банка серии 005Р объемом 250 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале ноября.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-25 объемом 11 млрд рублей на уровне 13,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,92% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял 13,25-13,35% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 30 ноября.

МФК "Мани капитал" 28 ноября планирует начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов - 20% годовых, 13-18-го купонов - 18% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 19,59% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов, в результате чего дюрация составит около 2,2 года. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) планирует 1 декабря провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 003P-03R со сроком обращения 2,75 года объемом 5 млрд рублей. Ставки купонов будут переменные и квартальные. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред не выше 380 базисных пунктов. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 декабря.

ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серий 003Р-01 и 003Р-02, а также ставку 13-14-го купонов облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, а кроме того, ставку 29-32-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 7% годовых. Десятилетний выпуск 001Р-01 на 600 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего купона по выпуску - 13% годовых. По займу предстоит оферта с исполнением 4 декабря. Облигации серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 600 млрд рублей были размещены в декабре 2017 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона по выпускам - 8,5% годовых, по займам 4 декабря предстоит исполнение оферт. Десятилетние бонды 003Р-01 и 003Р-02 общим объемом 800 млрд рублей были размещены в ноябре 2020 года. С 23 ноября по выпускам начался 7-й купонный период со ставкой 7% годовых, 28 ноября по займам предстоит исполнение оферт.

Владельцы облигаций ООО "Проект-град" единогласно согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01. Общее собрание владельцев облигаций прошло 23 ноября. Ранее владельцы компании на общем собрании одобрили увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода - с 3 до 3,5 лет. Выплату 6-го купона также планируется перенести на новый срок погашения - в 1245-й день с начала размещения. Трехлетний дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,35% годовых. Погашение займа и выплата 6-го купона, согласно эмиссионным документам, запланированы на 26 декабря 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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