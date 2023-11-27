Значение фактора инфляции для инвесторов в ОФЗ будет расти в ближайшие недели - ПСБ

Фактор укрепления рубля на налоговых выплатах будет поддерживать рублевые гособлигации в начале текущей недели, однако существенный рост котировок бумаг от достигнутых уровней маловероятен - с приближением заседания ЦБ РФ (15 декабря 2023 года) инвесторы будут все больше обращать внимание на выходящие данные по инфляции (пока из-за сохранения инфляционного импульса в экономике риск дополнительного повышения ключевой ставки в конце года остается повышенным), сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

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