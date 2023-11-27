Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Сервис кикшеринга раскрыл финансовую отчетность по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Выручка компании по итогам 3к23 выросла на 62,8% - до 5 млрд рублей, за 9М23 показатель прибавил 50,7%, достигнув 9,5 млрд рублей. Эмитенту удалось показать впечатляющие финансовые результаты благодаря росту общего количества СИМ до 146,5 тыс. штук, росту количества зарегистрированных пользователей до 19,6 млн человек, а также увеличению количества поездок за период до 89,6 млн. На конец сентября 2023 года сервис Whoosh представлен в 53 городах, а количество поездок на одного активного пользователя приложения выросло до 13,7, - отмечают эксперты. - Операционная прибыль за 3К составила 2,1 млрд рублей, увеличившись на 55,3% по сравнению с предыдущим периодом, за 9М23 показатель вырос на 49,3% (до 3,4 млрд рублей). Whoosh практически удалось не потерять рентабельность по операционной прибыли - показатель снизился до 42,4% против 44,4% годом ранее. Итоговой результат чистой прибыли в 3К составил 1,8 млрд рублей (это больше прошлогодней цифры на 46,5%), за 9М чистая прибыль увеличилась на 89,6% (до 3,1 млрд рублей). Чистый долг эмитента снизился до 2,7 млрд рублей".

"Важным шагом для компании в текущем сезоне стало включение кикшеринга в "дорожную карту" Министерства транспорта РФ, что определило четкий вектор правового развития индустрии. Это хорошая тенденция, показывающая, что кикшеринг законодательно укрепился как часть транспортной системы, - обращают внимание аналитики в материале. - В 2023 году Whoosh удалось увеличить активный сезон за счет пилотного запуска в странах Латинской Америки. Этот шаг позволил компании расширить глобальную аудиторию, а также нивелировать сезонность бизнеса".

"По итогам девяти месяцев Whoosh заработал своим акционерам 27,73 рубля на акцию, что эквивалентно 11,8% акционерной доходности. За весь 2023 года мы не ждем дальнейшего существенного роста прибыли компании ввиду "мертвого" зимнего сезона и небольшого присутствия сервиса в южных странах. Тем не менее на фоне потенциального бурного развития компании и постепенного правового развития индустрии кикшеринга продолжаем держать акции Whoosh в нашем модельном портфеле и считаем их инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперт в обзоре.

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