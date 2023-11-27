Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций General Motors

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций General Motors, сообщается в комментарии аналитиков.

"Подразделение General Motors Cruise, которое занимается производством беспилотных автомобилей, намерено ограничить испытания технологий одним городом и отложило создание беспилотного такси Origin на неопределенный срок. Это подтверждает наши опасения относительно перспектив развития направлений электромобилей и беспилотных автомобилей у эмитента", - отмечают эксперты.

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