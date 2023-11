Brent торгуется у $79,9 за баррель

Уолл-стрит не показала единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили с умеренными и слабонаправленными изменениями сессию в пятницу, однако выросли по итогам четвертой недели подряд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,33% и составил 35390,15 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие более чем на 1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,06% - до 4559,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,11% и составил 14250,85 пункта.

По итогам недели Dow и S&P 500 прибавили 1,3%, Nasdaq Composite - 0,9%. Прирост по итогам четырех недель для S&P 500 стал рекордным с прошлого ноября.

"Ралли с конца октября было довольно впечатляющим, и индексы за месяц отыграли все снижение с конца августа. Был ли подъем слишком сильным и слишком быстрым? Возможно", - отметил старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Объем торгов на рынке акций в пятницу был существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения. Кроме того, не было важных статданных или отчетностей крупных компаний.

Внимание рынка было направлено на крупных ритейлеров, включая Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Walmart Inc. (SPB: WMT) и Target Corp. (SPB: TGT). В конце недели в мире прошла "черная пятница", один из самых загруженных дней для торговли благодаря масштабным скидкам.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

Акции Amazon подорожали по итогам торгов менее чем на 0,1%, несмотря на сообщения о забастовках работников складов и водителей в США и Европе.

Цена бумаг NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 1,9% на слухах, что компания перенесла на первый квартал следующего года релиз новых микрочипов, предназначенных для технологии искусственного интеллекта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 0,55%.

Наиболее существенное снижение котировок показывают акции машиностроительной компании Mitsubishi Heavy Industries (-5%), медиакомпании CyberAgent (-3,9%), а также производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining (-3,6%) и Pacific Metals (-2,3%).

Также снижается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (-2%), автопроизводителей Nissan Motor (-1,8%) и Toyota Motor (-1,2%), косметической фирмы Shiseido (-1%), производителя игровых консолей Nintendo (-0,4%).

При этом повышается цена акций представителей финансового сектора, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,8%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов New World Development Co. (-7,4%) и Longfor Group (-3,9%), а также автопроизводителя BYD (-3,6%), пивоваренных компаний China Resources Beer (-3,5%) и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (-3,1%), фармацевтической Sinopharm Group (-3,1%).

Цена бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) уменьшилась на 0,8%, China Telecom (SPB: 728) - на 1,1%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,6%.

Между тем акции чипмейкеров Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. подорожали на 2,4% и 1,2% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,7%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,3%, авиаперевозчика China Southern Airlines (SPB: 1055) - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,8%, сталелитейной Posco - на 1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,5% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

"Саудовская Аравия, вероятно, по-прежнему готова брать на себя львиную долю сокращения поставок, необходимого для стабилизации нефтяного рынка, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт. - Поэтому кажется более или менее очевидным, что королевство продолжит ограничивать добычу в первом квартале, поскольку недавнее снижение цен показало, что иначе оно будет нести потери. Вопрос в том, сможет ли ОПЕК+ договориться о дополнительных сокращениях".