.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $79,9 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Россияне стали чаще покупать технику в кредит
С января по сентябрь 2023 года россияне в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки и POS-кредитов, рассказали в компании "Тинькофф Кредит Брокер". В МТС-банке отмечают рост заявок...
 
Бизнес заплатит 225 млрд руб. налога на сверхприбыль со скидкой
Ожидается, что до конца ноября налог на сверхприбыль со "скидкой" заплатят примерно три из четырех компаний, подпадающих под условия сбора. То есть совокупная сумма платежей будет около 225 млрд рублей, заявил "Известиям" президент ТПП Сергей...
 
Нацпроект "Экономика данных" будет профинансирован за счет новых сборов и акцизов
Нацпроект "Экономика данных" может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, уменьшения скидок на штрафы, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на...
 
27 ноября 2023 года 09:10

Brent торгуется у $79,9 за баррель

Уолл-стрит не показала единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили с умеренными и слабонаправленными изменениями сессию в пятницу, однако выросли по итогам четвертой недели подряд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,33% и составил 35390,15 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие более чем на 1%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,06% - до 4559,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,11% и составил 14250,85 пункта.

По итогам недели Dow и S&P 500 прибавили 1,3%, Nasdaq Composite - 0,9%. Прирост по итогам четырех недель для S&P 500 стал рекордным с прошлого ноября.

"Ралли с конца октября было довольно впечатляющим, и индексы за месяц отыграли все снижение с конца августа. Был ли подъем слишком сильным и слишком быстрым? Возможно", - отметил старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Объем торгов на рынке акций в пятницу был существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения. Кроме того, не было важных статданных или отчетностей крупных компаний.

Внимание рынка было направлено на крупных ритейлеров, включая Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Walmart Inc. (SPB: WMT) и Target Corp. (SPB: TGT). В конце недели в мире прошла "черная пятница", один из самых загруженных дней для торговли благодаря масштабным скидкам.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

Акции Amazon подорожали по итогам торгов менее чем на 0,1%, несмотря на сообщения о забастовках работников складов и водителей в США и Европе.

Цена бумаг NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 1,9% на слухах, что компания перенесла на первый квартал следующего года релиз новых микрочипов, предназначенных для технологии искусственного интеллекта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 0,55%.

Наиболее существенное снижение котировок показывают акции машиностроительной компании Mitsubishi Heavy Industries (-5%), медиакомпании CyberAgent (-3,9%), а также производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining (-3,6%) и Pacific Metals (-2,3%).

Также снижается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (-2%), автопроизводителей Nissan Motor (-1,8%) и Toyota Motor (-1,2%), косметической фирмы Shiseido (-1%), производителя игровых консолей Nintendo (-0,4%).

При этом повышается цена акций представителей финансового сектора, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,8%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции девелоперов New World Development Co. (-7,4%) и Longfor Group (-3,9%), а также автопроизводителя BYD (-3,6%), пивоваренных компаний China Resources Beer (-3,5%) и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (-3,1%), фармацевтической Sinopharm Group (-3,1%).

Цена бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) уменьшилась на 0,8%, China Telecom (SPB: 728) - на 1,1%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,6%.

Между тем акции чипмейкеров Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. подорожали на 2,4% и 1,2% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,7%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,3%, авиаперевозчика China Southern Airlines (SPB: 1055) - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,8%, сталелитейной Posco - на 1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,5% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.

"Саудовская Аравия, вероятно, по-прежнему готова брать на себя львиную долю сокращения поставок, необходимого для стабилизации нефтяного рынка, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт. - Поэтому кажется более или менее очевидным, что королевство продолжит ограничивать добычу в первом квартале, поскольку недавнее снижение цен показало, что иначе оно будет нести потери. Вопрос в том, сможет ли ОПЕК+ договориться о дополнительных сокращениях".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 ноября 2023 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $168
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $168 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,41%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании. 23 ноября министерство финансов штата...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 13:30
"БКС МИ" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа, Роснефти и Татнефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Татнефти", отмечается в обзоре инвесткомпании. "Российские нефтяники в 2023 году обновляют рекорды бурения, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ и добровольные ограничения, - пишет аналитик Рональд...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 13:05
Повышение ставки ЦБР до 16% является базовым сценарием на декабрь 2023г - Альфа-банк
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 16% является базовым сценарием на заседании 15 декабря 2023 года, полагают аналитики Альфа-банка. "Учитывая высокое инфляционное давление и рост инфляционных ожиданий, более быстрое смягчение бюджетной политики и низкую чувствительность кредитования к росту...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 12:42
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Магнита на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "СД "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды на общую сумму 42 млрд руб. или 412,13 руб. на акцию, что по текущим биржевым котировкам соответствует дивидендной доходности в 6,6%, - отмечает...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 12:21
Возможно ослабление рубля до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - БКС Экспресс
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - налоговый период перестанет оказывать поддержку национальной валюте на текущей неделе, начинается декабрь - сезонно слабый период для рубля, который в настоящее время накладывается на...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 11:58
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с целевой ценой 820 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 102% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания объявила в четверг о планах обмена акций, заблокированных в НРД в результате санкций, на новые,...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 11:45
Рынок акций РФ утром умеренно просел на внешнем негативе, упали бумаги "СПБ биржи" и вырос Polymetal
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $80 за баррель) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам. Упали бумаги "СПБ биржи" на информации об иске о банкротстве биржи, выросли в рамках коррекции бумаги Polymetal после обвала в предыдущие дни на новостях об обмене акций.    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 11:38
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова и Елизаветы Лебедевой. "Чистая прибыль банка в 3К23 снизилась на 38% кв/кв (до 8,5 млрд руб.), а рентабельность капитала сократилась до 20% с...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 11:19
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87-89 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 87-89 руб./$1, по паре евро/рубль - 95,5-97,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль продолжает сохранять набранный за...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 11:02
ПСБ повысил прогнозную цену акций Магнита до 7461 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" с 6800 рублей до 7461 рубля за штуку, сообщается в материале управляющего эксперта Екатерины Крыловой. "Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 10:46
Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 в начале недели - SberCIB
Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и консолидация котировок нефти в диапазоне $79-80 за баррель Brent в начале текущей недели, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль отступал до уровня выше 89 руб./$1 в пятницу в связи с повышением спроса на иностранную валюту перед...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 10:31
Возможно возобновление укрепления рубля в начале текущей недели - ПСБ
зможно возобновление укрепления рубля в начале текущей недели, на вероятной активизации предложения валюты со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами можно ждать откат курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 85-90 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 10:17
"Префы" Татнефти могут подорожать до 650 руб. в ближайшее время - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки привилегированных акций "Татнефти" могут вырасти до 650 руб. за бумагу в ближайшее время, полагают в "КИТ Финанс Брокер". "Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2023 года в размере 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию в дополнение к 27,54 руб....    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 10:07
Главные события недели - SberCIB
нансовые результаты на текущей неделе представят "РусГидро", "Аэрофлот" и "Юнипро", отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 27 ноября: - Продажи нового жилья в США в октябре; - Объем прибыли в промышленности Китая в октябре; - Финансовые результаты "Акрона" за 3К23. 28 ноября: -...    читать дальше
.
27 ноября 2023 года 09:59
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3180-3240п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Снижение цен на нефть и попытки пары доллар/рубль подрасти играют против российского фондового рынка, однако сохраняющийся спрос на...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.