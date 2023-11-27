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27 ноября 2023 года 09:11
Существенные движения котировок нефти до заседания ОПЕК+ выглядят маловероятными - БКС Экспресс
Существенные движения котировок нефти марки Brent до заседания ОПЕК+ (30 ноября 2023 года) выглядят маловероятными, при отсутствии значимых новостей вероятны торги вблизи текущих уровней, считают эксперты БКС Экспресс. "Нефтяные цены в конце прошлой недели незначительно снизились. Как таковых причин для снижения не было - котировки двигались в рамках обычной волатильности. В фокусе рынка остается ожидаемая встреча ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтепроизводители мира могут согласовать производственную политику на 1К24 (заседание запланировано на четверг, 30 ноября). Параллельно продолжает снижаться геополитический риск для поставок из-за событий в секторе Газа. Режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников усиливает уверенность рынка в том, что ситуация может разрешится дипломатическим путем. Речь не идет о полном решении конфликта, но выхода из острой фазы будет достаточно, чтобы поддерживать уверенность в стабильности поставок нефти с Ближнего Востока, - указывают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются чуть ниже $80 за баррель, "угрожая" переходом в более низкий торговый диапазон. До заседания ОПЕК+ существенные движения котировок выглядят маловероятными. При отсутствии значимых новостей котировки нефти марки Brent могут торговаться вблизи текущих уровней". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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27 ноября 2023 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $168 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,41%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании. 23 ноября министерство финансов штата... читать дальше
.27 ноября 2023 года 13:30
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.27 ноября 2023 года 13:05
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 16% является базовым сценарием на заседании 15 декабря 2023 года, полагают аналитики Альфа-банка. "Учитывая высокое инфляционное давление и рост инфляционных ожиданий, более быстрое смягчение бюджетной политики и низкую чувствительность кредитования к росту... читать дальше
.27 ноября 2023 года 12:42
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "СД "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды на общую сумму 42 млрд руб. или 412,13 руб. на акцию, что по текущим биржевым котировкам соответствует дивидендной доходности в 6,6%, - отмечает... читать дальше
.27 ноября 2023 года 12:21
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть выше 90 руб./$1 в ближайшее время - налоговый период перестанет оказывать поддержку национальной валюте на текущей неделе, начинается декабрь - сезонно слабый период для рубля, который в настоящее время накладывается на... читать дальше
.27 ноября 2023 года 11:58
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Polymetal с целевой ценой 820 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 102% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания объявила в четверг о планах обмена акций, заблокированных в НРД в результате санкций, на новые,... читать дальше
.27 ноября 2023 года 11:45
Рынок акций РФ утром умеренно просел на внешнем негативе, упали бумаги "СПБ биржи" и вырос Polymetal
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent откатилась ниже $80 за баррель) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам. Упали бумаги "СПБ биржи" на информации об иске о банкротстве биржи, выросли в рамках коррекции бумаги Polymetal после обвала в предыдущие дни на новостях об обмене акций. читать дальше
.27 ноября 2023 года 11:38
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова и Елизаветы Лебедевой. "Чистая прибыль банка в 3К23 снизилась на 38% кв/кв (до 8,5 млрд руб.), а рентабельность капитала сократилась до 20% с... читать дальше
.27 ноября 2023 года 11:19
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 87-89 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 87-89 руб./$1, по паре евро/рубль - 95,5-97,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль продолжает сохранять набранный за... читать дальше
.27 ноября 2023 года 11:02
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" с 6800 рублей до 7461 рубля за штуку, сообщается в материале управляющего эксперта Екатерины Крыловой. "Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на... читать дальше
.27 ноября 2023 года 10:46
Вероятно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 и консолидация котировок нефти в диапазоне $79-80 за баррель Brent в начале текущей недели, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль отступал до уровня выше 89 руб./$1 в пятницу в связи с повышением спроса на иностранную валюту перед... читать дальше
.27 ноября 2023 года 10:31
зможно возобновление укрепления рубля в начале текущей недели, на вероятной активизации предложения валюты со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами можно ждать откат курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 85-90 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений... читать дальше
.27 ноября 2023 года 10:17
Котировки привилегированных акций "Татнефти" могут вырасти до 650 руб. за бумагу в ближайшее время, полагают в "КИТ Финанс Брокер". "Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2023 года в размере 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию в дополнение к 27,54 руб.... читать дальше
.27 ноября 2023 года 10:07
нансовые результаты на текущей неделе представят "РусГидро", "Аэрофлот" и "Юнипро", отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 27 ноября: - Продажи нового жилья в США в октябре; - Объем прибыли в промышленности Китая в октябре; - Финансовые результаты "Акрона" за 3К23. 28 ноября: -... читать дальше
.27 ноября 2023 года 09:59
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Снижение цен на нефть и попытки пары доллар/рубль подрасти играют против российского фондового рынка, однако сохраняющийся спрос на... читать дальше
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