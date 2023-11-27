Существенные движения котировок нефти до заседания ОПЕК+ выглядят маловероятными - БКС Экспресс

Существенные движения котировок нефти марки Brent до заседания ОПЕК+ (30 ноября 2023 года) выглядят маловероятными, при отсутствии значимых новостей вероятны торги вблизи текущих уровней, считают эксперты БКС Экспресс.

"Нефтяные цены в конце прошлой недели незначительно снизились. Как таковых причин для снижения не было - котировки двигались в рамках обычной волатильности. В фокусе рынка остается ожидаемая встреча ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтепроизводители мира могут согласовать производственную политику на 1К24 (заседание запланировано на четверг, 30 ноября). Параллельно продолжает снижаться геополитический риск для поставок из-за событий в секторе Газа. Режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников усиливает уверенность рынка в том, что ситуация может разрешится дипломатическим путем. Речь не идет о полном решении конфликта, но выхода из острой фазы будет достаточно, чтобы поддерживать уверенность в стабильности поставок нефти с Ближнего Востока, - указывают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются чуть ниже $80 за баррель, "угрожая" переходом в более низкий торговый диапазон. До заседания ОПЕК+ существенные движения котировок выглядят маловероятными. При отсутствии значимых новостей котировки нефти марки Brent могут торговаться вблизи текущих уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.