Рубль в пятницу подешевел к основным валютам перед выходными днями

Москва. 24 ноября. Доллар США, евро и китайский юань подросли на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.

Курс доллара США составил 88,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,07 руб./EUR1, подорожав на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,39 копейки, до 92,41 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,8 копейки - до 12,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов пятницы на фоне фиксации прибыли после роста в начале недели и перед выходными днями. В предыдущие дни существенную поддержку рублю оказывали подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

"Российский рубль сегодня проявил некоторую слабость. Пара "доллар-рубль" к концу дня выросла примерно на 0,5%, поднявшись выше 88,5 руб. На следующей неделе рубль может испытывать слабость на фоне окончания налогового периода", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль с открытия активно дешевел, но после старта основной сессии быстро отыграл почти все сегодняшние потери. Однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике и завершила день в умеренном минусе. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября, поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей. Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть североморской марки Brent дорожает в ходе вечерних торгов в пятницу, тогда как североамериканская WTI слабо дешевеет.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,8% - до $82,06 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,16% - до $76,97 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 69,27 копейки, до 88,8133 руб./$1, и увеличил курс евро на 69,14 копейки, до 96,9187 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу укрепился на 64,64 копейки по отношению к среде и составил 88,7233 руб./$1. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг из-за праздничного выходного дня в США, где отмечали День благодарения.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 62,27 копейки и составил 88,8056 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 692,339 млн, из которых $477,213 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 215,126 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 56,7 копейки, до 96,7468 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 65,63 копейки, до 96,9359 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR510,86 млн, из которых EUR215,304 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR295,556 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 ноября опустилась на 15 базисных пунктов - до 15,02% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 7 базисных пунктов - до 14,38% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,27% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 10,85% годовых.