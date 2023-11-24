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24 ноября 2023 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью и на корпоративных новостях

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent превысила $81 после локального падения к $77,4 за баррель). Поддержку рынку также оказывали дивидендные ожидания и корпоративные новости. Индекс МосБиржи закрепился в районе 3220 пунктов, индекс РТС превысил 1140 пунктов.

В период с 20 по 24 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3217,76 пункта, индекс РТС прибавил 1,9% и достиг 1143,15 пункта на фоне снижения доллара до 88,66 руб./$1 (-1,34 рубля) и подросшей январской нефти Brent до $81,97 за баррель (+1,8%).

Рынок акций РФ начал неделю со стагнации при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась в район $83 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+. Индекс МосБиржи закрепился на рубеже 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon (+2,7%; индекс РТС превысил 1140 пунктов, обновив годовой максимум.

Нефть выросла на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива. Издание Financial Times сообщило, что Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны.

Во вторник рынок акций РФ подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent просела, но удержалась выше $82 за баррель) и укрепления рубля. Индекс МосБиржи поднялся в район 3220 пунктов во главе с расписками Ozon (+5%), бумагами Polymetal (+4,7%) и обновившими максимум за месяц бумагами "Татнефти" (+2,7%) на рекомендациях по дивидендам за III квартал, превысивших ожидания. Подешевели бумаги компаний-экспортеров и упали на 11% на дебютных после IPO торгах бумаги ПАО "Евротранс".

Расписки интернет-ретейлера Ozon выросли на фоне статистики, что за январь-октябрь текущего года продавцы на маркетплейсах, к которым относится и Ozon, увеличили доходы в среднем на 40% в годовом выражении.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить за III квартал 35,17 руб. на акцию каждого типа (закрытие реестра 9 января). За 9 месяцев года дивиденды "Татнефти" составят 62,71 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (27,54 рубля).

Просели акции "Ростелекома" (-1,3% и -1% "префы") по факту известий, что акционеры на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 5,4465 рубля на обыкновенную и привилегированную акции (закрытие реестра акционеров 1 декабря).

Подешевели расписки Cian (-4,2%) по факту вышедшего сильного отчета за III квартал по МСФО.

Во вторник на Мосбирже стартовали торги акциями топливной группы компаний "ЕвроТранс", владеющей сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса". В рамках IPO "ЕвроТранс" привлек 13,5 млрд рублей, цена акций при размещении составила 250 рублей за бумагу, а на дебютных торгах упала до 223 рубля (-10,8% к цене IPO).

В среду рынок акций РФ вновь консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне упавшей нефти (Brent откатилась к $79 за баррель) и подросших внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+1,6%) и "Северстали" (+1,6%) за счет ослабления рубля; выросли на дебютных торгах после IPO акции ПАО "Южуралзолото" (+3,8%).

TCS Group (+0,3%) в III квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза - до 23,6 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 9 месяцев составила 60,2 млрд рублей, что в 5,7 раза больше результата годом ранее (10,5 млрд рублей). Эти результаты оказались выше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль в III квартале в размере 20,9 млрд рублей, за 9 месяцев - 57,5 млрд рублей.

В среду на "Мосбирже" стартовали торги акциями "Южуралзолото" (ЮГК) после состоявшегося IPO (цена размещения была определена в 0,55 руб. за акцию, объем размещения - 7 млрд рублей). По итогам торгов цена бумаг ЮГК подросла до 0,571 рубля, максимум сделок составил 0,64 руб. (+16,4%); объем торгов превысил 2,837 млрд рублей. Free float ЮГК составил около 6% от увеличенного уставного капитала. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+9,9%) на новостях, что в повестку дня заседания совета директоров 23 ноября включен вопрос о выплате дивидендов по итогам января-сентября 2023 года.

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (+3%, до 235,6 рубля) утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию (дата закрытия реестра акционеров 4 декабря).

Нефть ускорила снижение на фоне новостей, что встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября, что участники рынка восприняли как сигнал о наличии разногласий внутри картеля. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+.

Кроме того, негативом для нефти стала статистика о росте запасов сырья в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее увеличились на 8,701 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,2 млн баррелей.

В итоге цена Brent локально падала к $78,4 за баррель, но к закрытию американских торгов отскочила к $82 за баррель.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти (нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи снизился к 3220 пунктам, при этом в лидерах отката на корпоративных новостях выступили бумаги Polymetal (-11,9%).

Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Все это вызвало опасения, что после обмена акции Polymetal могут быть делистингованы с Мосбиржи.

Компания "Инарктика" (-2,3%, до 946 рублей), ведущий производитель атлантического лосося форели в РФ, объявила SPO на Московской бирже объемом около 4% от капитала. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

Выросли в четверг акции ПАО "Евротранс" (+8,4%)

В пятницу рынок акций РФ провел торги в консолидации в районе 3220 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips. Выросли акции "Магнита" (+3,4%) на ожиданиях рекомендаций Совета директоров по дивидендам, продолжилось снижение акций Polymetal (-17,6%), обновивших минимум с января.

Распродажи бумаг Polymetal продолжились в связи с предложением держателям расписок обменять их на акции, торгуемые на бирже Казахстана AIX, где ценовые уровни существенно ниже, чем на Мосбирже.

ВТБ (-0,3%) в октябре заработал 26,8 млрд рублей по МСФО, за 10 месяцев - 403 млрд рублей. При этом ВТБ незначительно улучшил прогноз по прибыли на этот год до свыше 430 млрд рублей с прежнего таргета более 420 млрд рублей; в 2024 году прибыль ВТБ может составить 300-400 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В период с 20 по 24 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "ВУШ Холдинг" (+6%), "Татнефти" (+5% и +5% "префы"), SFI (+5%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-17%), "ТГК-14" (-12%), ПАО "Россети Сибирь" (-11%).

Динамику рынка акций РФ в конце ноября - начале декабря будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости, движение нефти Brent и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3180-3260 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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