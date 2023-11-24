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24 ноября 2023 года 19:50

Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел во главе с упавшим Polymetal, закрыл неделю ростом

Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent вечером подросла к $82 за баррель) и ослабления рубля. Лидерами отката выступили бумаги Polymetal (-17,6%), обновившие минимум с января из-за планов обмена акций; выросли на дивидендных ожиданиях акции "Магнита" (+3,4%).

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 3217,76 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1143,15 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 88,66 рубля (+0,26 рубля), максимум дня - 89,33 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,4-1,9% на фоне снижения доллара на 1,34 рубля.

Акции Polymetal упали до 405,2 рубля, при объеме торгов более 4,856 млрд рублей.

Акции Polymetal падают второй день подряд после известий о планах компании произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX) в Казахстане, и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Также в пятницу подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

ВТБ в октябре заработал 26,8 млрд рублей по МСФО, за 10 месяцев - 403 млрд рублей. При этом ВТБ незначительно улучшил прогноз по прибыли на этот год до свыше 430 млрд рублей с прежнего таргета более 420 млрд рублей; в 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне 300-400 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Подорожали акции "Магнита" (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 22 ноября рассмотрел вопрос о созыве годового собрания акционеров, сообщила компания на ленте раскрытия. Решения совета директоров в настоящий момент не опубликованы.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в пятницу начинал торги позитивно, но уже к обеду задор покупателей угас. Фактор пятницы и ценовая неуверенность в нефти оказали давление на динамику рынка, в то же время рубль понес умеренные потери к доллару.

Внешний фон выглядел относительно слабым. Снизились индексы Китая, европейские индикаторы двигались нейтрально, в США в пятницу сокращенный торговый день. Отчет Федерального статистического управления Германии указал на то, что в III квартале спад производства затронул большинство ключевых отраслей немецкой экономики.

На старте будущей недели в фокусе внимания участников торгов останутся движения курса рубля и нефтяных цен, санкционные новости, сигналы регуляторов и ключевая статистика. В США выйдут данные по рынку нового жилья за октябрь.

С завершением налогового периода рубль может немного сдать позиции, а это обычно повышает спрос на акции экспортеров. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, у фондового рынка отсутствует импульс для роста.

"Корпоративные отчетности уже отыграны, а иных импульсов для роста у рынка пока нет. Возникшая неопределенность на нефтяном рынке сдерживает активность покупателей российских акций, а на индекс РТС негативно влияет возобновившееся ослабление рубля", - отметила аналитик.

Среди лидеров роста в пятницу оказались акции "Яндекса", скорее всего, в связи с ожиданиями новостей о том, кто купит российский бизнес корпорации. Лидерами понижения оказались бумаги Polymetal на ожиданиях решения внеочередного общего собрания акционеров об обмене акций компании на акции казахстанского головного общества. В понедельник индекс Мосбиржи будет снова колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Михаила Армякова, прошедшая торговая неделя показала смешанную динамику "фишек", укрепление рубля поддержало рост индекса РТС и оказало давление на бумаги экспортеров.

На следующей неделе эксперт ожидает боковой динамики индексов. ОПЕК не заинтересован в падении цен на нефть Brent ниже $80 за баррель, поэтому от картеля можно ожидать соответствующих стабилизирующих мер. На российском рынке продолжается сезон размещений акций. На следующей неделе продолжится сбор заявок на акции одного из лидеров российской рыбной отрасли - компании "Инарктика" (MOEX: AQUA). Также ожидается, что о первичном размещении акций заявит один из крупнейших российских банков, отмечает Армяков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов в пятницу находился под сдержанным нисходящим давлением, не находя значимых идей для повышения. По итогам недели индекс Мосбиржи не сумел выйти за пределы диапазона 3150-3255 пунктов из-за отсутствия масштабных драйверов движения, а индекс РТС продолжил обновлять максимумы с ноября 2022 года благодаря валютной динамике.

Список дивидендных историй пополнила "Татнефть", совет директоров которой рекомендовал выплаты за III квартал в размере 35,17 руб. на акцию каждого типа (доходность около 5,5%). Сильные финансовые результаты за III квартал текущего года на неделе представили "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "Циан" и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group, а "Инарктика" объявила о проведении SPO. Акции Polymetal обвалились после новостей о намерении произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. На рынке опасаются, что впоследствии будет проведен делистинг акций Polymetal с Мосбиржи, отмечает аналитик.

На нефтяном рынке ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 30 ноября и, судя по всему, не исключают "бычьих" для котировок новостей, которые при умеренно оптимистичном сценарии могут увести цены Brent в район $87 за баррель (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Для более продолжительного роста фьючерсов, однако, понадобится пересмотр перспектив мирового спроса на нефть, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались продолжить рост, но активность на рынках была сдержанной. Следующая неделя будет интересной с точки зрения макроэкономических данных, которые повлияют на ожидания в отношении монетарной политики США, еврозоны и Китая. Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю на умеренно оптимистичной ноте, но не смогли развить повышения в пятницу из-за недостатка масштабных идей для роста. Консолидация в РФ может продолжиться в ближайшие дни, в то время как декабрь наверняка станет для рынков акций более интересным месяцем благодаря запланированным корпоративным событиям в виде Дней инвестора и пересмотров стратегий, а также финальных в этом году заседаний ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ, считает Кожухова.

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной, нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,2%, FTSE просел на 0,02%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,3%).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к росту после отката в предыдущие дни из-за переноса встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября, что привнесло некоторую нервозность на рынок.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $81,97 за баррель (+0,7% и -0,7% накануне), январская цена WTI - $76,85 за баррель (-0,3% к уровню среды). Основная сессия на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг не проводилась из-за празднования в США Дня благодарения.

Тем не менее, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи ОПЕК+, пишет MarketWatch. Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-13,7% и -15,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-13,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-13,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-11,2% и -13,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-10,7% и -12,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-10% и -13,4% "префы").

"Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,3%) в III квартале снизили чистый убыток по МСФО в 1,5 раза в годовом выражении (до 606 млн рублей), говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 15% - до 12,9 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+9,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+3,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,04 млрд рублей (из них 6,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,04 млрд рублей на бумаги "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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