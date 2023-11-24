"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $132 за штуку, что предполагает потенциал роста 3,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Слабый глобальный спрос на смартфоны привел к существенному снижению выручки и прибыли Qualcomm в 2023 финансовом году, - пишет эксперт Елена Юшкова. - Однако рынок смартфонов, по-видимому, уже прошел низшую точку и начинает постепенно восстанавливаться. В связи с этим мы рассчитываем на улучшение финансовых показателей компании в 2024 финансовом году, с учетом того что она остается лидером в сегменте чипсетов для смартфонов. В то же время акции Qualcomm продемонстрировали впечатляющее ралли в последние несколько недель, и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется ограниченным".

Qualcomm - американская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и полупроводниковых технологий, которые используются в смартфонах, планшетах, ноутбуках, и других устройствах.

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