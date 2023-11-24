Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 3150-3255пп на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из краткосрочного диапазона 3150-3255 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

По мнению эксперта, на следующей неделе у российского рынка при прочих равных вновь может не оказаться достаточно драйверов движения для выхода из краткосрочного диапазона 3150-3255 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как для индекса РТС в случае дальнейшего ослабления рубля будут созданы условия для движения ближе к 1115 пунктам.

"Участники готовятся к завершению месяца и всего 2023 года, при этом наиболее интересные корпоративные события в виде дней инвесторов или пересмотра годовых стратегий компаний назначены уже на декабрь, - отмечает Кожухова. - Спрос в РФ в целом в последнее время наблюдается на дивидендные истории даже со средней дивидендной доходностью около 5%".

Аналитик напоминает, что на следующей неделе финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года опубликуют "РусГидро" и "Аэрофлот", акционеры "Инарктики" примут решение по дивидендам, а акции "Ростелекома", "Селигдара", "Группы Позитив" и "ВУШ Холдинг" последние дни может будет купить с дивидендами перед отсечкой. "Инарктика" завершит прием заявок в рамках SPO.

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