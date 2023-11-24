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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Группы Позитив
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24 ноября 2023 года 17:11
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Группы Позитив", сообщается на портале БКС Экспресс. "Группа Позитив" озвучила положительные среднесрочные прогнозы по отгрузкам, - отмечают аналитики. - Компания ожидает, что они достигнут 40-50 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. - в 2025 году. Первый тест для компании - это выполнение прогноза по отгрузкам на 2023 г. в размере 25 млрд руб. Успешность достижения цели станет известна весной 2024 года. Пока результаты за 9 месяцев и III квартал 2023 года достаточно слабые. Большие надежды связаны с итогами за IV квартал 2023 года - "Позитиву" нужно хорошо отчитаться, чтобы полностью вернуть веру рынка в сильный рост. Среднесрочный прогноз на 2024-2025гг звучит крайне амбициозно, и рынку, по всей видимости, потребуются доказательства, чтобы полностью поверить в него". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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24 ноября 2023 года 19:55
Москва. 24 ноября. Доллар США, евро и китайский юань подросли на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями. читать дальше
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.24 ноября 2023 года 17:40
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.24 ноября 2023 года 15:40
Москва. 24 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями. читать дальше
.24 ноября 2023 года 15:23
"Финам" присвоил акциям "Роснефти" рейтинг "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,3%, отмечается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Роснефть" выделяется в секторе наличием масштабного проекта развития "Восток... читать дальше
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.24 ноября 2023 года 14:33
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фицит ликвидности и ужесточение процентных условий на денежном рынке, а также укрепившийся рубль будут ограничивать Банк России в шаге повышения ключевой ставки по итогам заседания в декабре текущего года, при этом рост инфляционных ожиданий, по-видимому, не оставляет регулятору иного варианта,... читать дальше
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