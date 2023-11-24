"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 0,029 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 10 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в октябре составила 26,8 млрд руб., а по итогам января-октября в целом достигла 402,8 млрд руб. при рентабельности капитала на неплохом уровне 25,3% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл). Руководство ВТБ несколько повысило прогноз по прибыли на весь 2023 год - до "более 430 млрд руб." с "более 420 млрд руб.". В следующем году из-за реализации процентного риска чистая прибыль опустится ниже 400 млрд руб., однако будет больше 300 млрд руб. Это в целом соответствует нашему прогнозу, составляющему 345 млрд руб. Мы умеренно позитивно оцениваем опубликованную отчетность ВТБ и полагаем, что она будет оказывать определенную поддержку акциям банка в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт.

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