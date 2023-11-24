"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 260 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh с целевой ценой 260 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на февраль 2024 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 9%, сообщается в комментарии.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" ожидают позитивную динамику акций Whoosh в ближайшие три месяца на фоне объявленных новостей о программе обратного выкупа, дивидендах и благоприятной конфигурации технического анализа.

В позитивном сценарии экспертов потенциальная цена акции может составить 260 рублей. Потенциальная доходность в таком случае может составить 12% на горизонте до трех месяцев. К рискам инвестидеи аналитики относят затягивание выкупа акций компанией или отсутствие сделок по выкупу вовсе, а также внешние непредвиденные факторы.

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