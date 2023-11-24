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24 ноября 2023 года 15:40

Рубль в пятницу дешевеет к основным валютам перед выходными днями

Москва. 24 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.

Курс доллара США составил 88,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,94 руб./EUR1, подорожав на 36,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,5 копейки, до 91,51 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,9 копейки - до 12,42 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным мировым валютам в ходе торгов пятницы на фоне фиксации прибыли после роста в начале недели и перед выходными днями. В предыдущие дни существенную поддержку рублю оказывала подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

"Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Вероятно, основная масса экспортеров уже аккумулировала объем рублей, необходимый для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на рубль. Тем не менее в целом ситуация для рубля остается неплохой, как благодаря относительно высоким ценам на нефть, так и жесткой монетарной политике ЦБ РФ, сокращающей спрос на импорт. Более устойчивому предложению валюты способствуют введенные недавно большие обязательства компаний по возврату экспортной выручки и ее реализации на бирже", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сегодня утром сильных движений на глобальных рынках не наблюдалось, что способствовало инерционному усилению давления на позиции рубля: курс доллара в ходе утренних торгов пытался развить отскок, продвинуться к отметке 89 руб. Мы считаем, что потенциал восстановления пары "доллар-рубль" выглядит весьма ограниченным из-за реализации валютной выручки в преддверии налоговых выплат (28 ноября) и отсутствия предпосылок для ухудшения внешнего фона. Склонны сегодня ждать, что доллар будет проторговывать диапазон 87-89 рублей. Склонны оценивать вероятность отката доллара на более низкие уровни к рублю в ближайшие дни как высокую", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,52% - до $82,83 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,32% - до $76,83 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном.

Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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