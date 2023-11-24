"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: $195, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 28 ноября. Предполагается, что прибыль на акцию составит $0,74, а выручка - $777,3 млн. Ожидаем, что результаты эмитента превзойдут прогнозы за счет высокого спроса на облачные решения и роста клиентской базы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $240. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $195 риск на портфель составит 0,54%", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike Holdings Inc. - компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных.

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