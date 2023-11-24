Необходимость дальнейшего ужесточения ДКП ЦБР пока под вопросом - Росбанк

Делать выводы о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России по первой оценке деятельности банковского сектора в октябре преждевременно, считают аналитики Росбанка.

"Первая оценка деятельности банковского сектора в октябре подтвердила пока неспешное замедление темпов роста кредитования, сохранив признаки перестройки сбережений населения. В корпоративном секторе рост кредитования нефинансовых организаций составил 1,3 трлн руб. или 0,8% м/м (до 60,8 трлн руб.). Розничный кредитный портфель достиг 33,2 трлн руб. (+0,7 трлн руб., +2,2% м/м), из которых 17,6 трлн руб. (+2,9 м/м) пришлось на ипотеку, а 13,7 трлн руб. (+1,1% м/м) - на необеспеченное кредитование. При этом приток средств населения на депозиты (+0,8 трлн руб.) - из наличности и текущих счетов (минус 0,4 трлн руб.) - также замедлилось. Статистика, очевидно, осталась искаженной ростом выдачи одобренных кредитов населению в преддверии ужесточения риск-лимитов с 1 октября, и не успела отразить повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых с 27 октября. По этой причине делать выводы о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России полагаем преждевременным", - указывают эксперты в обзоре.

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