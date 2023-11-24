ПСБ в настоящее время не рекомендует покупать акции ОВК

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в настоящее время не рекомендуют покупать акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), сообщается в обзоре.

"22 ноября "ОВК" объявила об окончании допэмиссии, в рамках которой компания привлекла 25,95 млрд рублей. Полагаем привлеченные средства пойдут на погашение значительного долга и реализацию инвестпрограммы по импортозамещению. Эмитент демонстрирует слабые результаты, несмотря на значительный рост арендных ставок на вагоны, а также увеличение спроса на вагоны-цистерны и вагоны-хопперы. Кроме того, существуют риски выхода "Траста" из капитала "ОВК". В настоящий момент мы не рекомендуем бумаги для покупки", - пишут эксперты в материале.

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