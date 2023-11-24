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24 ноября 2023 года 11:44

Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Магнита

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Магнит" провел 22 ноября заседание совета директоров. Это указывает на то, что ритейлер, возможно, приближается к разрешению проблемных вопросов, относящихся к сфере корпоративного управления, из-за которых Московская биржа понизила уровень листинга его акций до третьего и внесла их в список на исключение из базы расчета своего основного индекса. Кроме того, "Магнит" может возобновить выплату дивидендов: по нашему мнению, баланс вполне позволяет это даже после оттока наличности на недавно завершенный выкуп собственных акций. В этой связи мы считаем новость позитивной в плане потенциального влияния на бумагу, по которой подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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