.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Магнита
.
24 ноября 2023 года 11:44
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций Магнита
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Магнит" провел 22 ноября заседание совета директоров. Это указывает на то, что ритейлер, возможно, приближается к разрешению проблемных вопросов, относящихся к сфере корпоративного управления, из-за которых Московская биржа понизила уровень листинга его акций до третьего и внесла их в список на исключение из базы расчета своего основного индекса. Кроме того, "Магнит" может возобновить выплату дивидендов: по нашему мнению, баланс вполне позволяет это даже после оттока наличности на недавно завершенный выкуп собственных акций. В этой связи мы считаем новость позитивной в плане потенциального влияния на бумагу, по которой подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
24 ноября 2023 года 14:08
Рост инфляционных ожиданий не оставляет ЦБР шанс на сохранение уровня ставки в декабре - "Велес Капитал"
фицит ликвидности и ужесточение процентных условий на денежном рынке, а также укрепившийся рубль будут ограничивать Банк России в шаге повышения ключевой ставки по итогам заседания в декабре текущего года, при этом рост инфляционных ожиданий, по-видимому, не оставляет регулятору иного варианта,... читать дальше
.24 ноября 2023 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 17,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,4%, стоп-приказ: 16,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "До конца 2024 года "Система"... читать дальше
.24 ноября 2023 года 13:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: $195, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет о... читать дальше
.24 ноября 2023 года 12:44
Делать выводы о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России по первой оценке деятельности банковского сектора в октябре преждевременно, считают аналитики Росбанка. "Первая оценка деятельности банковского сектора в октябре подтвердила пока неспешное... читать дальше
.24 ноября 2023 года 12:10
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в настоящее время не рекомендуют покупать акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), сообщается в обзоре. "22 ноября "ОВК" объявила об окончании допэмиссии, в рамках которой компания привлекла 25,95 млрд рублей. Полагаем... читать дальше
.24 ноября 2023 года 11:40
Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent в конце недели торгуется выше $81 за баррель) и ослабления рубля. Выросли акции "Магнита" на дивидендных ожиданиях, продолжилось падение бумаг Polymetal. читать дальше
.24 ноября 2023 года 11:18
Риск повышения ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в декабре текущего года растет, сообщается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "ЦБ опубликовал данные опроса, согласно которым в ноябре снизилась доля желающих сберегать денежные средства и увеличилась... читать дальше
.24 ноября 2023 года 10:54
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-89 руб./$1 в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Мы считаем, что потенциал восстановления пары выглядит весьма ограниченным из-за реализации валютной выручки в преддверии налоговых выплат (28... читать дальше
.24 ноября 2023 года 10:35
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Германии и США: - ВВП Германии за 3К23; - Индекс делового климата Ifo в Германии за ноябрь; - Выступления представителей ЕЦБ; -... читать дальше
.24 ноября 2023 года 10:16
Акции "Инарктика" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Крупнейший российский производитель лосося и форели за январь-июнь 2023 года нарастил чистую прибыль на 4,3%, до 8,6 млрд рублей. Эмитент остается одной из немногочисленных растущих... читать дальше
.24 ноября 2023 года 09:58
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3240 пунктов в течение пятничной торговой сессии, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Пока неизвестно, когда именно "Магнит" опубликует итоги заседания совета директоров, однако надежды инвесторов на дивиденды... читать дальше
.24 ноября 2023 года 09:40
Возможна приостановка роста котировок рублевых гособлигаций по мере приближения заседания Банка России 15 декабря 2023 года, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Спрос на короткие ОФЗ в четверг сохранился -... читать дальше
.24 ноября 2023 года 09:28
Бумаги TCS Group в настоящее время непривлекательны для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"
Депозитарные расписки (GDR) TCS Group в настоящее время переоценены рынком и не являются привлекательными для портфеля долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент по итогам 9М23 заработал своим акционерам более 300 рублей чистой прибыли на одну ценную бумагу, что... читать дальше
.24 ноября 2023 года 09:13
Котировки нефти марки Brent могут оставаться в диапазоне $81-83 за баррель до заседания ОПЕК+, запланированного на 30 ноября 2023 года, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Цены на нефть в четверг ограничились небольшим снижением, хотя в моменте котировки приближались к... читать дальше
.24 ноября 2023 года 09:08
Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, остальная Азия в минусе. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в пятницу утром. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.