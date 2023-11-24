Риск повышения ставки ЦБ РФ в декабре растет - SberCIB

Риск повышения ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в декабре текущего года растет, сообщается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"ЦБ опубликовал данные опроса, согласно которым в ноябре снизилась доля желающих сберегать денежные средства и увеличилась доля тех, кто предпочитает приобретать товары длительного пользования. На наш взгляд, такие данные могут вызвать беспокойство регулятора, и это значит, что растет риск повышения ключевой ставки до 16% годовых в декабре 2023 года", - указывают эксперты.

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