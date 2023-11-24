Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-89 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-89 руб./$1 в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что потенциал восстановления пары выглядит весьма ограниченным из-за реализации валютной выручки в преддверии налоговых выплат (28 ноября) и отсутствия предпосылок для ухудшения внешнего фона. Склонны оценивать вероятность отката доллара по отношению к рублю на более низкие уровни в ближайшие дни как высокую", - указывает аналитик в комментарии.

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