Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Германии и США:

- ВВП Германии за 3К23;

- Индекс делового климата Ifo в Германии за ноябрь;

- Выступления представителей ЕЦБ;

- Предварительные индексы деловой активности в США за ноябрь.

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