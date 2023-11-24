Акции Инарктика остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Инарктика" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Крупнейший российский производитель лосося и форели за январь-июнь 2023 года нарастил чистую прибыль на 4,3%, до 8,6 млрд рублей. Эмитент остается одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке акций. Помимо этого, компания продолжает выплачивать дивиденды, а в конце ноября объявила о продаже еще 3,3 млн акций из казначейского пакета. Это увеличит free-float и повысит ликвидность. По совокупности факторов, на наш взгляд, "Инарктика" сохраняет высокую привлекательность на длинном горизонте", - указывают эксперты в комментарии.

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