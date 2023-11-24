Вероятна приостановка роста цен ОФЗ с приближением декабрьского заседания ЦБР - ПСБ

Возможна приостановка роста котировок рублевых гособлигаций по мере приближения заседания Банка России 15 декабря 2023 года, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Спрос на короткие ОФЗ в четверг сохранился - доходности снизились еще на 14 б.п. по годовым бумагам (до 11,5%), доходность 10-летних ОФЗ не изменилась (11,72%). В целом инвесторы продолжают активно делать ставку на снижение ключевой ставки в 2024 году, игнорируя риски как сохранения инфляционного давления, так и увеличения предложения ОФЗ с начала следующего года. При этом котировки ROISFIX указывают ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 15% на горизонте полугода, - пишет аналитик. - Одним из ключевых факторов снижения инфляционных ожиданий инвесторов и роста спроса на ОФЗ стало укрепления рубля вследствие повышения ключевой ставки и введения обязательства для крупнейших экспортеров по продаже валютной выручки. Пик ноябрьского налогового периода придется на первую половину следующей недели, после чего в декабре рубль традиционно ведет себя более слабо. Кроме того, пока сохраняется интрига декабрьского заседания регулятора относительно возможности дополнительного повышения ставки. В результате текущие котировки по ОФЗ могут быть близки к локальному максимуму до конца года".

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