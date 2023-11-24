Единой динамики на рынках акций стран АТР нет

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, остальная Азия в минусе. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в пятницу утром.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики.

Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 3% в сентябре и достигли максимума за три месяца. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 3,2%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,9% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре. При этом эксперты ожидали более сильного ускорения роста - до 3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличился на 0,7%.

Существенный прирост котировок показывают акции машиностроительной компании Mitsubishi Heavy Industries (+5,9%), химической Resonac (+5,1%), медиакомпании CyberAgent (+4,4%).

Повышается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (+0,6%), фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+0,5%), автопроизводителей Nissan Motor (+2,4%) и Toyota Motor (+2,7%).

Между тем снижается цена бумаг косметической фирмы Shiseido - на 0,9%, производителя игровых консолей Nintendo - на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК уменьшился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Цена акций Chow Tai Fook Jewellery упала на 9,6%, они выступают лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже. Сеть ювелирных магазинов в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь) увеличила выручку на 6,4%, однако продажи в материковом Китае выросли всего на 2%, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Кроме того, существенно подешевели бумаги автопроизводителей BYD и Geely - на 5,1% и 2,9% соответственно, автодилера Zhongsheng Group - на 5,8%, пивоваренной China Resources Beer - на 3,4%.

Котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) опустились на 1,5% и 0,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК снизился на 0,5%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,7%, сталелитейной Posco - на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,3%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в пятницу.

Перенос встречи министров ОПЕК+ привнес некоторую нервозность на рынок. Тем не менее, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи, пишет MarketWatch. Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:58 МСК составляют $81,33 за баррель, что на $0,09 (на 0,1%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,54 (на 0,7%) - до $81,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,7 (на 0,9%) и составляет $76,42 за баррель. Основная сессия в четверг не проводилась из-за празднования в США Дня благодарения.