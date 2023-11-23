.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг почти не изменился к доллару и заметно подешевел к евро с учетом их динамики на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Российские банки в январе-октябре заработали 2,9 трлн руб.
Чистая прибыль банков РФ в октябре снизилась на 13% по сравнению с сентябрем, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Прибыль сократилась из-за отрицательной валютной переоценки (-66 млрд рублей) на фоне укрепления рубля на...
 
Утильсбор могут распространить и на отечественную электронику
Отраслевой утилизационный сбор может быть введен как для иностранных, так и для отечественных производителей планшетов, смартфонов и видеокамер. При этом он может стать сразу обязательным для всех производителей. Вопрос введения утильсбора...
 
Власти хотят ужесточить контроль за абонентами сотовой связи
Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт. Источники "Коммерсанта" в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В...
 
23 ноября 2023 года 19:33

Рубль в четверг почти не изменился к доллару и заметно подешевел к евро с учетом их динамики на глобальном рынке

Москва. 23 ноября. Доллар США отыграл потери первой половины дня и незначительно повысился, евро, напротив, ускорил темпы роста на Московской бирже на закрытии торгов в четверг. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и после заметного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 88,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,57 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,39 копейки, до 92,08 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,7 копейки - до 12,34 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам четверга при сниженной активности участников, так как в четверг в связи с Днем благодарения закрыты биржи США. В отсутствии значимых новостей динамика доллара и евро на внутреннем валютном рынке в значительной степени была обусловлена колебаниями доллара и евро на Forex, где евро укрепляется после заметного роста доллара вечером в среду.

Накануне поддержку американской валюте оказали сильные данные по национальному рынку труда, повысившие вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., заявило в среду министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В пользу сохранения жесткой ДКП говорят и свежие данные Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди американского населения в этом месяце повысились до максимальных с апреля 4,5% по сравнению с 4,2% в октябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до отмечавшихся последний раз в 2011 году 3,2% с 3%.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре до 17%, заявила на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"На начало 2022 года доля "токсичных" валют (по внешнеторговым операциям - ИФ) составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась - по крупнейшим (это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем) сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное - это, прежде всего, юань - основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль, и в меньшей степени уже другие валюты", - сообщила Данилова.

Она отметила, что чем меньше используются валюты недружественных стран, тем меньше российские компании подвержены санкционной угрозе. По словам Даниловой, доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юрлиц - с 30% до 23%, вкладов физлиц - с 20% до 9%. Постоянно увеличивается доля дружественных валют, в первую очередь доля юаня. Доля дружественных валют в корпоративных средствах за последние полгода выросла с 32% до 49%, заявила Данилова.

"Рубль приостановил продолжающееся с середины октября укрепление. К вечеру четверга курс пары "доллар-рубль" стабилизировался в диапазоне 88,3-88,5 руб./$1 после утреннего снижения до менее 88 руб./$1. Дополнительный спрос на валюту создают участники рынка, регулирующие валютную позицию после замещения очередной порции евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"На прошлой неделе рубль преодолел отметку в 92 за доллар, после чего его укрепление стремительно продолжилось вплоть до 88 за доллар. Основные причины, поддерживающие рубль, не изменились: это усиление контроля за продажей валютной экспортной выручки, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ РФ (возможно, ключевая ставка будет повышена в декабре), а также внушительный профицит по счету текущих операций в октябре (примерно на уровне прошлого года). Все это внесло свой вклад в укрепление национальной валюты. Что касается обозримого будущего, то рубль, скорее всего, продолжит укрепляться, мы вполне можем увидеть и уровень 80-85 руб./$1. Во-первых, инфляция в РФ все еще выше целевого уровня, регулятор скорее всего будет держать ставку на повышенном уровне в первой половине года. Во-вторых, бюджет на 2024 год сверстан, исходя из низкого дефицита, поэтому слабый рубль не то чтобы выгоден для экономики и бюджета. Напротив, в приоритете у властей, скорее всего, будет стабильность курса рубля", - рассказал "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Цены на нефть эталонных марок падают примерно на 1,5% в четверг вечером на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,35% - до $80,88 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 1,45% - до $75,98 за баррель. Основная сессия в четверг проводиться не будет из-за празднования Дня благодарения.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планировавшееся на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также было перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 ноября на 4,42 копейки, до 88,1206 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,98 копейки, до 96,2273 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг в валютной сессии Московской биржи из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День благодарения. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,34 копейки и составил 88,1825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $956,462 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 8,68 копейки, до 96,1798 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 10,25 копейки, до 96,2795 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR534,908 млн, из которых EUR161,445 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,463 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 ноября поднялась на 9 базисных пунктов - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 6 базисных пунктов - до 14,31% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,23% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 10,8% годовых.

эб мв

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 ноября 2023 года 19:50
Рынок акций РФ просел к 3220п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидировал в откате Polymetal на новостях
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти (нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи снизился к 3220 пунктам, при этом в лидерах отката на корпоративных новостях выступили бумаги Polymetal (-11,9%).    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 19:01
Потенциал краткосрочного роста котировок акций Мечела ограничен - SberCIB
Потенциал краткосрочного роста котировок акций "Мечела" ограничен, считает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова. "Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23: продажи коксующегося угля выросли на 17% кв/кв (38% EBITDA компании в 2022 году), продажи железорудного сырья...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 18:32
Дивидендная доходность акций Башнефти может составить 10,5% за 2023 год - "Цифра Брокер"
Дивидендная доходность акций "Башнефти", по самым консервативным оценкам, может составить 10,5% за весь 2023 год, полагает аналитик "Цифра Брокера" Наталия Пырьева. "Чистая прибыль "Башнефти" по итогам первых 6 месяцев 2023 года составила 76,5 млрд руб. или 451,8 руб. на акцию. Дивидендная...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 18:01
Выплата дивидендов Северсталью и ММК - вполне реальная перспектива - ПСБ
Выплата дивидендов "Северсталью" и "ММК" является вполне реальной перспективой, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "После продолжительного перерыва "Северсталь" и "ММК" опубликовали финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022-2023гг, - напоминает эксперт. - Результаты...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 17:35
Рубль может оказаться под серьезным давлением на следующей неделе - БКС Экспресс
Рубль может оказаться под серьезным давлением на следующей неделе по мере завершения подготовки экспортеров к налоговым платежам, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, растеряв существенную часть достижений четверга, - отмечает...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 17:02
Акции Роснефти, НоваБев и Магнита обладают высоким потенциалом роста на горизонте года - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Роснефти", "НоваБев" и "Магнита" обладают высоким потенциалом роста на горизонте года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты напоминают, что СД "Роснефти" рекомендовал дивиденд за 1П23 в размере 30,77 руб. на акцию (50% чистой прибыли), и ожидают позитивный отчет компании во...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 16:26
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций Мечела
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Мечела" на горизонте года, отмечается в комментарии аналитиков. "Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23, - пишут эксперты. - Добыча угля выросла на 17% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 16:01
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Инарктики
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1310 рублей за бумагу на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, отмечается в комментарии. "Акции "Инарктики" сохраняют существенный...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 15:33
Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Мечела на уровне 350 руб
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Мечела" и прогнозную цену на уровне 350 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина. "Мечел" опубликовал умеренно позитивные операционные результаты за 3К23, - пишет эксперт. - Добыча угля...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 15:33
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине при небольших разнонаправленных колебаниях к доллару и евро
Москва. 23 ноября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно повышается в ходе малоактивных торгов на Московской бирже днем в четверг. Рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 15:10
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Whoosh
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг"), сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Компания, которой принадлежит один из самых известных сервисов аренды электросамокатов, опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 14:48
Дивидендный потенциал TCS Group невысок - Альфа-банк
Дивидендный потенциал TCS Group невысок с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "TCS опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23. Чистая прибыль составила 23,6 млрд руб. - на 16% выше к/к и на 13% выше...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 280 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания продолжает...    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 14:01
Рубль может остаться в диапазоне 88-88,5 руб./$1 до конца текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 88-88,5 руб./$1 до конца текущей недели в отсутствие значимых новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом....    читать дальше
.
23 ноября 2023 года 13:43
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85/барр. в четверг - Freedom Finance Global
тировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85 за баррель до конца текущей торговой сессии, снижение объясняется техническим ретестом пробоя отметки на уровне $80 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.