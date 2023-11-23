.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потенциал краткосрочного роста котировок акций Мечела ограничен - SberCIB
.
23 ноября 2023 года 19:01
Потенциал краткосрочного роста котировок акций Мечела ограничен - SberCIB
Потенциал краткосрочного роста котировок акций "Мечела" ограничен, считает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова. "Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23: продажи коксующегося угля выросли на 17% кв/кв (38% EBITDA компании в 2022 году), продажи железорудного сырья (ЖРС) значительно упали на 67% кв/кв, что было вызвано аномальным обводнением карьера на Коршуновском ГОКе, а продажи стали снизились на 5% кв/кв. Операционные результаты компании выглядят умеренно позитивными за счет восстановления продаж и добычи угля. Однако, на наш взгляд, это уже учтено в котировках "Мечела" - обыкновенные и привилегированные акции компании за последние 2 месяца подорожали соответственно на 50% и 65%", - пишет эксперт. Аналитик инвестбанка видит ограниченный потенциал роста котировок в краткосрочной перспективе, учитывая текущее укрепление рубля, разворот цен на австралийский коксующийся уголь (минус 15% за последний месяц) и высокие ставки на долговом рынке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
23 ноября 2023 года 19:50
Рынок акций РФ просел к 3220п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидировал в откате Polymetal на новостях
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти (нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи снизился к 3220 пунктам, при этом в лидерах отката на корпоративных новостях выступили бумаги Polymetal (-11,9%). читать дальше
.23 ноября 2023 года 19:33
Рубль в четверг почти не изменился к доллару и заметно подешевел к евро с учетом их динамики на глобальном рынке
Москва. 23 ноября. Доллар США отыграл потери первой половины дня и незначительно повысился, евро, напротив, ускорил темпы роста на Московской бирже на закрытии торгов в четверг. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и после заметного роста в предыдущие дни. читать дальше
.23 ноября 2023 года 18:32
Дивидендная доходность акций "Башнефти", по самым консервативным оценкам, может составить 10,5% за весь 2023 год, полагает аналитик "Цифра Брокера" Наталия Пырьева. "Чистая прибыль "Башнефти" по итогам первых 6 месяцев 2023 года составила 76,5 млрд руб. или 451,8 руб. на акцию. Дивидендная... читать дальше
.23 ноября 2023 года 18:01
Выплата дивидендов "Северсталью" и "ММК" является вполне реальной перспективой, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "После продолжительного перерыва "Северсталь" и "ММК" опубликовали финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022-2023гг, - напоминает эксперт. - Результаты... читать дальше
.23 ноября 2023 года 17:35
Рубль может оказаться под серьезным давлением на следующей неделе по мере завершения подготовки экспортеров к налоговым платежам, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, растеряв существенную часть достижений четверга, - отмечает... читать дальше
.23 ноября 2023 года 17:02
Акции Роснефти, НоваБев и Магнита обладают высоким потенциалом роста на горизонте года - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Роснефти", "НоваБев" и "Магнита" обладают высоким потенциалом роста на горизонте года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты напоминают, что СД "Роснефти" рекомендовал дивиденд за 1П23 в размере 30,77 руб. на акцию (50% чистой прибыли), и ожидают позитивный отчет компании во... читать дальше
.23 ноября 2023 года 16:26
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Мечела" на горизонте года, отмечается в комментарии аналитиков. "Мечел" опубликовал сильные операционные результаты за 3К23, - пишут эксперты. - Добыча угля выросла на 17% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля... читать дальше
.23 ноября 2023 года 16:01
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1310 рублей за бумагу на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, отмечается в комментарии. "Акции "Инарктики" сохраняют существенный... читать дальше
.23 ноября 2023 года 15:33
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Мечела" и прогнозную цену на уровне 350 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина. "Мечел" опубликовал умеренно позитивные операционные результаты за 3К23, - пишет эксперт. - Добыча угля... читать дальше
.23 ноября 2023 года 15:33
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине при небольших разнонаправленных колебаниях к доллару и евро
Москва. 23 ноября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно повышается в ходе малоактивных торгов на Московской бирже днем в четверг. Рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.23 ноября 2023 года 15:10
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг"), сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Компания, которой принадлежит один из самых известных сервисов аренды электросамокатов, опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и... читать дальше
.23 ноября 2023 года 14:48
Дивидендный потенциал TCS Group невысок с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "TCS опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К23. Чистая прибыль составила 23,6 млрд руб. - на 16% выше к/к и на 13% выше... читать дальше
.23 ноября 2023 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 215 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания продолжает... читать дальше
.23 ноября 2023 года 14:01
рс валютной пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 88-88,5 руб./$1 до конца текущей недели в отсутствие значимых новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
.23 ноября 2023 года 13:43
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85/барр. в четверг - Freedom Finance Global
тировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85 за баррель до конца текущей торговой сессии, снижение объясняется техническим ретестом пробоя отметки на уровне $80 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Настоящее сообщение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.