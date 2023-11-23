Дивидендная доходность акций Башнефти может составить 10,5% за 2023 год - "Цифра Брокер"

Дивидендная доходность акций "Башнефти", по самым консервативным оценкам, может составить 10,5% за весь 2023 год, полагает аналитик "Цифра Брокера" Наталия Пырьева.

"Чистая прибыль "Башнефти" по итогам первых 6 месяцев 2023 года составила 76,5 млрд руб. или 451,8 руб. на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплаты не менее 25% чистой прибыли, но история показывает, что "Башнефть" может выплатить и больше. Минимальный дивиденд за первое полугодие составляет 113 руб. на акцию с текущей доходностью 4,7%", - указывает аналитик.

Учитывая рост выручки от производства нефтепродуктов Башкортостана до 213 млрд руб. в 3 квартале по сравнению с 271 млрд руб. за первое полугодие, эксперт полагает, что результаты "Башнефти" в июле-сентябре тоже покажут восходящую динамику за счет ослабления рубля и роста нефтяных котировок. При этом, несмотря на ухудшение конъюнктуры в 4 квартале, возвращение с октября топливного демпфера благоприятно отразится на результатах "Башнефти".

По самым консервативным оценкам эксперта, дивиденд за весь 2023 год может составить порядка 250 руб. на акцию с доходностью 10,5%.

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