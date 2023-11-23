Акции Роснефти, НоваБев и Магнита обладают высоким потенциалом роста на горизонте года - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Роснефти", "НоваБев" и "Магнита" обладают высоким потенциалом роста на горизонте года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты напоминают, что СД "Роснефти" рекомендовал дивиденд за 1П23 в размере 30,77 руб. на акцию (50% чистой прибыли), и ожидают позитивный отчет компании во второй половине ноября.

Также в комментарии отмечается, что менеджмент "НоваБев" заинтересован в росте капитализации компании. Компания изучает варианты для выполнения условий для включения в индекс РТС. Кроме того, "НоваБев" платит дивиденды и прозрачно раскрывает отчетность.

"Розничная сеть "Магнит" насчитывает более 20 тысяч торговых точек в 65 регионах, - отмечают аналитики. - Выручка компании за 1К23 была рекордной за все время".

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