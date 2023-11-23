Рубль днем стабилен к бивалютной корзине при небольших разнонаправленных колебаниях к доллару и евро

Москва. 23 ноября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно повышается в ходе малоактивных торгов на Московской бирже днем в четверг. Рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 88,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,25 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,9 копейки, до 91,81 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,6 копейки - до 12,34 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания в основных парах при сниженной активности участников, так как в четверг в связи с Днем благодарения закрыты биржи США. Динамика доллара и евро на внутреннем валютном рынке повторяет колебания доллара и евро на Forex, где евро укрепляется после заметного роста доллара вечером в среду.

Накануне поддержку американской валюте оказали сильные данные по национальному рынку труда, повысившие вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., заявило в среду министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В пользу сохранения жесткой ДКП говорят и свежие данные Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди американского населения в этом месяце повысились до максимальных с апреля 4,5% по сравнению с 4,2% в октябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до отмечавшихся последний раз в 2011 году 3,2% с 3%.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс валютной пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 88-88,5 руб./$1 до конца текущей недели в отсутствие значимых новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Рубль может укрепиться до уровня 87,5 руб./$1 на торгах в четверг, на фоне приближения периода налоговых выплат экспортеры могут увеличить продажи валюты, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут держаться в диапазоне $80-81 за баррель в течение торговой сессии в четверг, полагают эксперты инвестбанка.

"Росстат в среду опубликовал данные по потребительской инфляции за неделю с 14 по 20 ноября, которая составила 0,2%, что, на наш взгляд, по-прежнему довольно много. На этом фоне мы ожидаем стабилизацию доходностей суверенных облигаций РФ или их рост на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

Котировки нефти марки Brent могут упасть до $80 за баррель и даже уходить ниже в ближайшее время в случае отсутствия позитивных для рынка новостей, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Игоря Галактионова.

"В среду по нефтяным фьючерсам прокатилась волна распродаж. Из-за новостей о сложностях в переговорах ОПЕК+ и переносе встречи на 30 ноября у участников появились опасения, что рынок может лишиться поддержки альянса и останется один на один с замедляющимся спросом. Риски выросли, и до момента появления конкретики по решению альянса рынок вряд ли будут наращивать позиции по нефти. Возможна повышенная волатильность, разнонаправленные спекулятивные скачки. Котировки нефти марки Brent могут сползать к $80 за баррель и даже уходить ниже при отсутствии позитивных новостей", - указывает аналитик.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США, однако остаются на высоких уровнях.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,79% - до $81,3 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,87% - до $76,42 за баррель. Основная сессия в четверг проводиться не будет из-за празднования в США Дня благодарения.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Как сообщало агентство Bloomberg, перенос случился из-за того, что Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи. Королевство, которое с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вело трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, пожелавшие остаться анонимными.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.