Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85/барр. в четверг - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $80-85 за баррель до конца текущей торговой сессии, снижение объясняется техническим ретестом пробоя отметки на уровне $80 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

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