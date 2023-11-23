ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК среднесрочно могут остаться наиболее привлекательными активами долгового рынка - Freedom Finance Global

Рублевые гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) и с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), скорее всего, останутся наиболее привлекательными инструментами долгового рынка на среднесрочном горизонте, если Банк России в ближайшие полгода удержит ключевую ставку на отметке 15% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Минфин 22 ноября провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД (гособлигации с постоянным доходом) серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года. Спрос на эти бумаги оказался равен 135,733 млрд руб. при предложении 67,541 млрд руб. Цена отсечения и средневзвешенная цена составили 88% и 88,0001% от номинала. Средневзвешенная доходность - 11,85% годовых. Доходность этого типа гособлигаций зависит от уровня ставки ЦБ. На данный момент большинство участников рынка не ожидает продолжение ее повышения. 8 ноября доходность размещенных ОФЗ-ПД была больше 12% при таком же превышении предложения спросом. Индекс государственных облигаций РФ RGBI с начала месяца остается в восходящем тренде. Эта динамика также сигнализирует о том, что инвесторы в большинстве не рассчитывают на еще один подъем ставки ЦБ. Правда, индекс не учитывает купонный доход, - пишет эксперт в обзоре. - Если Банк России в ближайшие полгода удержит ставку на отметке 15%, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, скорее всего, останутся наиболее привлекательными инструментами долгового рынка на среднесрочном горизонте. Доходность около 12% годовых почти втрое превышает инфляцию, прогнозируемую регулятором на 2024 год (4-4,5%), и впятеро ожидаемую в последующие годы (2%). На этом фоне вполне вероятен переток инвестиций с российского фондового рынка на долговой, так как фиксированный доход исключает риск потери средств, а доходность госбондов сопоставима с дивидендной доходностью акций множества крупных российских эмитентов и часто превышает этот показатель".

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