Рынок акций РФ утром консолидируется у 3230п по индексу МосБиржи, просела "Инарктика" на анонсе SPO

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с мировых рынков капитала (нефть Brent отскочила выше $81 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 3230 пунктов. Выросли бумаги финансовых компаний, во "втором эшелоне" просели акции "Инарктики" после анонса проведения вторичного размещения акций (SPO) объемом 4% капитала.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3229,12 пункта (-0,05%, в начале торгов индекс поднимался к 3239 пунктам), индекс РТС - 1155,38 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 88,04 рубля (-0,31 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", у российского рынка акций все еще нет серьезных поводов для роста, в четверг торговля в боковой формации продолжится. Рубль укрепляется, а нефть дешевеет. Индекс МосБиржи торгуется в краткосрочном нисходящем канале, накануне индикатор достиг верхней его границы. С учетом давления внешних факторов, вероятнее всего, индекс не сумеет ее преодолеть и завершит сессию четверга в незначительном "минусе". В США торги не проводятся в связи с празднованием Дня благодарения.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть в четверг "минусуют", но находятся на расстоянии от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Накануне нефть провалилась на 4-5%, поскольку инвесторов насторожил перенос встречи мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 на 30 ноября, что подразумевает наличие разногласий между нефтедобывающими странами. Кроме того, доллар укрепился, а отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефти на прошлой неделе. Цены на Brent и WTI остаются под основным "медвежьим" давлением как минимум при положении ниже сопротивлений $82,8 и $78,8 за баррель соответственно, считает аналитик.

В четверг рынок акций РФ продолжает консолидацию недалеко от достигнутых накануне уровней и будет реагировать на отдельные корпоративные факторы. Акционеры "Селигдара" (MOEX: SELG) одобрили дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб. на акцию, а Polymetal заявил о намерении вновь провести обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД. В СМИ появилась информация о возможной покупке российской части бизнеса "Яндекса" через "единую структуру": ранее детали выкупа доли вызывали оптимизм в бумагах. За рубежом будут ждать предварительных оценок деловой активности стран Европы за ноябрь, но данные вряд ли принесут оптимистичные сигналы, в целом поддерживая ожидания паузы в повышении процентных ставок ЕЦБ, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, спокойный внешний фон позволяет российскому рынку продолжить "позитивную консолидацию".

Основной негатив связан с динамикой нефти - ее повышенная волатильность влечет осторожность инвесторов при покупках нефтяных бумаг. В отсутствие инвесторов из США и Японии активность торгов на мировых биржах достаточно низкая. На этом фоне у российского рынка вновь складываются условия для консолидации, а при возможном ослаблении рубля - для небольшого роста. Сам же рубль пока укрепляется против доллара США, но немного уступает евро и юаню, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи может попытаться подняться выше отметки 3250 пунктов при поддержке акций из нефтегазового и финансового секторов. Нефтяные котировки накануне поздно вечером смогли восстановиться, цены на Brent вернулись выше $80 за баррель. Из-за праздничного дня в США торги нефтью в четверг не проводятся, что, скорее, позитивно для российского рынка, так как снижает риски ухудшения настроений в случае дальнейшего отката цен на нефть, считает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне превысил 20-дневную среднюю за счет роста акций Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), ВТБ. Четвертую сессию подряд в "плюсе" завершили расписки TCS Group - компания в четверг опубликовала финотчет за III квартал, который оказался ожидаемо сильным, отмечает Головинов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,4-0,5% перед перерывом на День благодарения, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали 60,5 пункта. Показатель снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Заказы на товары длительного пользования в стране, по данным правительства, упали в октябре на 5,4% месяц к месяцу на фоне сокращения числа контрактов на пассажирские лайнеры Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 3,4% после роста на 4% в сентябре. Снижение показателя по итогам октября стало вторым по масштабам с апреля 2020 года.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский рынок закрыт по случаю Дня благодарности труду, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,15%).

Объемы торгов невелики также в связи с празднованием Дня благодарения в США и малым количеством важных новостей. На следующей неделе инвесторы ждут данных о прибылях китайских промпредприятий за октябрь и их активности в ноябре.

На нефтяном рынке цены утром в четверг замедлили снижение после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США. В среду цена Brent локально падала к $78,4 за баррель (-4,8%), но вечером отскочила к $82 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $81,38 за баррель (-0,7% и -0,6% в среду), январская цена WTI - $76,62 за баррель (-0,6% и -0,9% накануне).

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg передавало, что альянс ОПЕК+, планировавший встречу на эти выходные, похоже, столкнулся с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами альянса по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Согласно оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в следующем году будут оставаться в районе $80 за баррель.

Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Тем временем, Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-8,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-7,5%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-5,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-4,9%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,5%).

Компания "Инарктика" (-2,8%, до 941,5 рубля), ведущий производитель атлантического лосося форели в РФ, объявила SPO на Московской бирже. Как сообщается в пресс-релизе, в рамках размещения продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" и АО "ИГС Инвест" - предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% от общего количества акций. Диапазон цены - от 900 до 968,5 руб. за штуку. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,1%, до 1188,5 рубля), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3% и +5,6% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+1,2%).

Накануне стало известно, что ПАО "НКХП" (входит в группу ОЗК) может выплатить дивиденды по итогам января-сентября 2023 года. Как сообщается в материалах компании, вопрос о выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 23 ноября. Заседание пройдет в заочной форме.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+0,4%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 9,48 млрд рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. В том числе выручка от услуг кикшеринга составила 9,47 млрд рублей, увеличившись на 66%. Чистая прибыль возросла в 1,9 раза - до 3,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,15 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 720,7 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 532,48 млн рублей на акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH)).